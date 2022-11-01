Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı 09:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pakistan Rusya'dan 300 bin ton buğday ithalatı planını onayladı
[Fotograf: AA]
Pakistan Rusya’dan 300 bin ton buğday ithal etmeye hazırlanıyor.
Ulusal basındaki haberlere göre, Gelir ve Maliye Bakanı İshak Dar’ın başkanlığını yaptığı Ekonomik Koordinasyon Komitesi, Rusya’dan buğday ithalatı planını onayladı.
Buna göre, Pakistan Rusya’dan 300 bin ton buğday ithal edecek.
Rusya'dan alınacak buğdaya Pakistan’ın ton başına 372 dolar ödeyeceği belirtiliyor.
Buğdayın 1 Kasım-15 Ocak arasında sevk edilmesi bekleniyor.
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