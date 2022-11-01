İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Aydoğdu ve Çiftlikönü mahallelerinde belirlenen adreslerde yaptığı aramada, 6 gram skunk, 6 gram sentetik uyuşturucu, 16 uyuşturucu hap ve 2 hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan O.A. ve G.C. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.