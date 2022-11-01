Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı 09:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde evlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Aydoğdu ve Çiftlikönü mahallelerinde belirlenen adreslerde yaptığı aramada, 6 gram skunk, 6 gram sentetik uyuşturucu, 16 uyuşturucu hap ve 2 hassas terazi ele geçirdi.
Gözaltına alınan O.A. ve G.C. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Narkotik Tekirdağ Uyuşturucu
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