Hükümet Bulvarı'nda Genel Bilgi Toplama uygulaması yapan mahalle ve çarşı bekçileri, bir kişiye yönelik kimlik kontrolü yapmak istedi.

Bir süre güvenlik güçleriyle tartışan İ.B, daha sonra çıkan arbedede bir bekçiyi başından yaraladı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan bekçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan İ.B, Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.