Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı 09:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bitlis'te 6 kilo 200 gram eroin ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Bitlis'te düzenlenen operasyonda 6 kilo 200 gram eroin ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Bitlis ve Hakkari Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin koordineli çalışması sonucu dün durdurulan bir araçta arama yapıldı.
Aramada, 12 parça halinde 6 kilo 200 gram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu
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