Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda meydana gelen olayda, Mersin’den Batman’a giden F.Ş. idaresindeki yolcu otobüsünün motor kısmından bilinmeyen bir nedenden dolayı dumanlar yükselmeye başladı.

Dumanları fark eden otobüs şoförü otobüsü hemen sağa çekti. Otobüsün içerisinde bulunan 28 yolcu alevler büyümeden tahliye edildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otobüs kullanılamaz hale geldi

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan otobüse müdahale ederken sağlık ekipleri de tedbir amaçlı hazır bulundu. Yanan otobüs kullanılmaz hale geldi.

Öte yandan yangının çıkış nedeni kesinlik kazanmazken, otobüste bulunan 28 yolcu olay yerine gelen başka bir otobüs ile yolculuklarına devam etti.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.