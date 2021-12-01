Olay, Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi Süleyman Vahit Caddesi’nde meydana geldi.

22 yaşındaki Yusuf Çiftsürer ile 14 yaşındaki kuzeni Abdülsamet Çiftsüren, motosikletle seyir halindeyken yanlarından geçen kimliği belirlenemeyen 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Açılan ateş sonucu Yusuf ve Abdülsamet Çiftsürer motosikletten düştü. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve ekiplere haber verdi.

Kurşunların isabet ettiği Yusuf ve Abdülsamet bölgedeki hastaneye kaldırıldı.

Durumları ağır olan 2 kuzen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis kaçan şüphelileri yakalama çalışmalarına devam ediyor.