Cezayir Ulusal Petrol Şirketi Sonatrach tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sekikde'de bulunan sanayi bölgesindeki bir petrol rafinerisinde dün çıkan yangında ağır yaralanan bir çalışanın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi.

Açıklamada, ölen çalışanın sanayi bölgesinde bakım ekibinde görevli olduğu belirtildi.

Dün Sekikde vilayetinde bulunan sanayi bölgesindeki bir petrol rafinerisinde yangın çıkmış, 7 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.