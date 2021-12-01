Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, narkotik ekipleri, ilçeye İstanbul plakalı bir otomobille uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı.

Ekipler, takibe aldıkları otomobili bugün sabah saatlerinde kontrol noktasında durdurdu. Narkotik köpeği 'Honaz' ile yapılan aramada, aracın sağ ve sol arka çamurluklarına gizlenmiş 1 kilo 32 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Uyuşturucuya el koyan polis, otomobil sürücüsü F.B.'yi gözaltına aldı.