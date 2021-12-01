Haber Giriş: 1 Aralık 2021 Çarşamba 18:46Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Otomobil çamurluklarında uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
Aydın'da polis ekiplerince durdurulan otomobilin çamurluklarında narkotik köpeği 'Honaz' ile yapılan aramada 1 kilo 32 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, narkotik ekipleri, ilçeye İstanbul plakalı bir otomobille uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı.
Ekipler, takibe aldıkları otomobili bugün sabah saatlerinde kontrol noktasında durdurdu. Narkotik köpeği 'Honaz' ile yapılan aramada, aracın sağ ve sol arka çamurluklarına gizlenmiş 1 kilo 32 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Uyuşturucuya el koyan polis, otomobil sürücüsü F.B.'yi gözaltına aldı.
Etiketler: Aydın Narkotik Uyuşturucu
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