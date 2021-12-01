Haber Giriş: 1 Aralık 2021 Çarşamba 20:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
İş yerine otomobille giren ortağını öldürdü
[fotoğraf: AA]
Ankara'da Murat Öztok, ortağıyla yaşadığı tartışmanın ardından iş yerine otomobille girdi. Çıkan tartışmada H.T. Öztok'u tabancayla vurdu.
Ankara’da Etimesgut İstasyon Caddesi'nde yer alan bir iş yerinin ortakları Murat Öztok ve H.T. alacak verecek meselesi yüzünden tartıştı.
Tartışma sırasında sinirlenen Öztok dışarda bulunan otomobilini iş yerine sürerek duvarı yıktı.
Olay üzerine otomobile ateş açan H.T.’nin kurşunları Öztok’a isabet etti. Öztok, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Polis kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
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