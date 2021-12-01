Ankara’da Etimesgut İstasyon Caddesi'nde yer alan bir iş yerinin ortakları Murat Öztok ve H.T. alacak verecek meselesi yüzünden tartıştı.

Tartışma sırasında sinirlenen Öztok dışarda bulunan otomobilini iş yerine sürerek duvarı yıktı.

Olay üzerine otomobile ateş açan H.T.’nin kurşunları Öztok’a isabet etti. Öztok, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.