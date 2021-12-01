İstanbul’un Kartal ilçesinde meydana gelen kazada, D-100 kara yolu Edirne istikametinde seyreden araç, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı.

Yaya yolun ortasına doğru savrulurken, arkadan gelen otomobil, kazayı fark ederek önündeki araca çarpmamak için yolun sağına geçmeye çalıştı.

Kazaya 3 araç karıştı

Bu sırada orta şeritte ilerleyen başka bir otomobil de kazayı fark ederek yolun sağına geçmeye çalışan araca arkadan çarptı, ardından yolda yatan yayayı altına aldı.

Kazada, yaya ile bir aracın sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis yolda güvenlik önlemi alırken, yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yayanın durumunun ağır olduğu öğrenildi.