Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba 13:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de otomobil takla attı: 2 yaralı
[Fotograf: AA]
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde otomobilin takla atması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, Akçataş köyü Aydınlar mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan 1 kişi yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Osmaniye Trafik Kazası
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