Pilot il olarak belirlenen Eskişehir, Karabük ve Kırşehir'de ağustosta başlatılan uygulama kapsamında, 2-12 yaş aralığındaki her çocuğa "aile diş hekimi" tanımlandı.

Kırşehir'de il merkezinin yanı sıra Kaman, Mucur, Çiçekdağı ve Akpınar ilçelerinde görevli diş hekimleri bu kapsamda görevlendirildi.

Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden ailelerin randevu aldığı uygulamayla bugüne kadar Kırşehir'de 518 çocuğun diş muayenesi yapıldı, koruyucu tedavi süreci ve takipleri başlatıldı.

Ağız ve diş sağlığı ile ilgili bilgilendirme yapılan çocuklara diş macunu ve fırçası hediye edildi.

"Daha çok çocuğumuza ulaşmak istiyoruz"

Kırşehir Şehit Polis Hayrettin Yılmaz Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Müge Şebnem Şahin, uygulamayı 7 diş hekimiyle sürdürdüklerini söyledi.

Ulaştıkları çocukların diş sağlığı ile ilgili kontrol ve takiplerine başladıklarını anlatan Şahin, şöyle konuştu:

"Daha çok çocuğumuza ulaşmak istiyoruz. Bu yüzden velilerden e-Nabız uygulamasından aile diş hekimlerini öğrenmelerini, sonrasında MHRS üzerinden randevu alıp hastanemize, ilçelerde de toplum sağlığı merkezleri ve ilçe hastanelerine gitmelerini rica ediyoruz. Kontroller 2-12 yaş grubu çocuklarda çok önemli. Çocuklarımızın ağızlarının sağlıklı olması, yetişkinlikte diş eksiklikleri yaşamamaları ve protez uygulamalarına mahal vermemek için önemli."

İl genelinde yaklaşık 29 bin çocuk olduğuna dikkat çeken Şahin, uygulamanın duyuldukça daha da yaygınlaştığını vurguladı.