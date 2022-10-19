Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba 12:30Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tokat'ta hasadına başlanan ıspanağa talep arttı
[Fotograf: İHA]
Tokat'ta hasadı devam eden ıspanak birçok ile gönderiliyor.
Tokat merkeze bağlı Çöreğibüyük köyünde tarlalardaki ıspanak hasadı devam ediyor. Yaz aylarında tohumu ekilen ıspanağın yaklaşık 4 aylık emek sonrası tarladan sofaya yolcuğu başladı.
Toplanan ıspanak bağ haline getirilerek satışa hazır hale getiriliyor.
Üretici Mehmet Seyrekoğlu, havaların soğuması ile birlikte ıspanağa ilginin arttığını söyledi.
Tokat'ta üretilen ıspanağın başta Karadeniz bölgesi olmak üzere İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesine gönderildiğini anlatan Seyrekoğlu, "Ürünleri pazarlamacı firmalar, market zincirleri alıyor. Ispanağa talep bayağı iyi. Satışlarımız, fiyatlarımız iyi. Önceki senelerde ot vardı, hastalık vardı. Çok şükür şimdi iyi. Tokat bölgesinin önemli ıspanak üretim merkeziyiz" dedi.
Etiketler: Tokat
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