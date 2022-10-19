Akçakoca Kaymakamlığı önünde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Hacıyusuflar Mahallesi Muhtarı Lütfü Özcan, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Törene, Akçakoca Kaymakamı Mustafa Can, Belediye Başkanı Okan Yanmaz, siyasi parti temsilcileri ve muhtarlar katıldı.