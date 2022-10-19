Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba 12:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de Muhtarlar Günü kutlandı
[Fotograf: AA]
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Akçakoca Kaymakamlığı önünde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Hacıyusuflar Mahallesi Muhtarı Lütfü Özcan, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.
Törene, Akçakoca Kaymakamı Mustafa Can, Belediye Başkanı Okan Yanmaz, siyasi parti temsilcileri ve muhtarlar katıldı.
Etiketler: Düzce İstiklal Marşı
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