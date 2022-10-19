Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından sadece Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçe sınırları içerisinde kalan Akdağ Tabiat Parkında yetişen madımak bitkisi için fotoğraf çalışması yapıldı.

Endemik türler arasında yer alan bitkinin kurumun sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğrafları ise kullanıcılar tarafından büyük ilgi gördü.