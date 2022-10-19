Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba 12:16Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Afyonkarahisar madımağı ilgi gördü
[Fotograf: İHA]
Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya üzerinden paylaşılan madımak bitkisi fotoğrafları büyük ilgi gördü.
Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından sadece Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçe sınırları içerisinde kalan Akdağ Tabiat Parkında yetişen madımak bitkisi için fotoğraf çalışması yapıldı.
Endemik türler arasında yer alan bitkinin kurumun sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğrafları ise kullanıcılar tarafından büyük ilgi gördü.
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