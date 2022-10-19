Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba 12:00Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Çankırı'da durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi: 3 gözaltı
[Fotograf: İHA]
Çankırı'da jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçta yapılan aramada, 2 bin 310 adet sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Ankara-Çankırı karayolu üzerinde durdurulan bir araçta arama yapıldı.
Araçta yapılan aramalarda 2 bin 310 adet sentetik hap ele geçirildi.
Olayla ilgili 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Etiketler: Çankırı Uyuşturucu
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