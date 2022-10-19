İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kumar ve tombalayı önleme faaliyetleri kapsamında merkez Tepebaşı ilçesinde bulunan bir iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, çok sayıda çekiliş topu, tombala kartları ve tombala makinesi ele geçirildi. Kumar oynayan 50 kişiye 100 bin 45 lira idari ceza uygulanırken, iş yeri mühürlendi.

İş yeri sahibi M.D. hakkında, "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan işlem yapıldı.