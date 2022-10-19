İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen uygulamalarda, aralarında yakalama emri ve kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle arananların da bulunduğu 40 zanlı yakalandı.

Uygulama kapsamında yapılan aramalarda, 2 bin 200 bandrolsüz sigara, 5 bin 900 doldurulmuş makaron, 4 gümrük kaçağı telefon, 3 tabanca, havalı tüfek, 64 fişek, çalıntı motosiklet, 400 gram kubar esrar ve 2 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 40 zanlıdan, 12'si savcılıkça, 18'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.