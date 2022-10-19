Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba 11:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yozgat'ta cenazeye gidenleri taşıyan midibüs devrildi: 25 yaralı
[Fotograf: AA]
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde cenazeye gidenleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 25 kişi yaralandı.
Ankara'dan Sivas'a cenazeye gidenleri taşıyan Keçiören Belediyesine ait İ.A. yönetimindeki midibüs, D-200 kara yolu Oluközü beldesi mevkisinde devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ve 24 kişi, sağlık ekiplerince Akdağmadeni, Saraykent, Sorgun ve Yozgat'taki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Etiketler: Yozgat Trafik Kazası
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