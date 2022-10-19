Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında bir bağ evinde kaçak içki üretildiği bilgisine ulaşıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Ö.Ö'ye ait bağ evinde arama yaptı.

Aramada 13,5 litre içki, döner bıçağı ile muşta ele geçirildi.

Şüphelinin işlettiği restoranda yapılan aramada ise çok sayıda şişe ile kapak ele geçirildi.

Olayla ilgili Ö.Ö. gözaltına alındı.