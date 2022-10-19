Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba 10:48Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Enerji nakil kablosu çalan 2 kişi tutuklandı
[Fotograf: İHA]
Eskişehir'de enerji nakil kablosu hırsızlığı yapan 3 kişiden 2'si tutuklandı.
JASAT ile Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince enerji nakil kablosu hırsızlığına yönelik çalışma başlatıldı.
Türkmentokat ve Karatepe mahallelerinde meydana gelen 5 farklı enerji nakil kablosu hırsızlığı yapılan çalışmalar sonucu 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin yapılan üst aramasında 1 şahsın üzerinde uyuşturucu madde, işlemlerinde kullanılan 1 adet pipo ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklanarak Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.
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