Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba 10:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da otomobilin çarptığı 2 stajyer hemşire yaralandı
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan 2 stajyer hemşire hastaneye kaldırıldı.
Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları bölümünde stajyer hemşirelik yapan üniversite öğrencileri S.D. ve M.A'ya, hastane bölgesindeki ışıklardan geçmeye çalıştıkları sırada otomobil çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan öğrenciler, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Omuz ve kafa travması geçirdiği belirlenen öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Sakarya Trafik Kazası
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