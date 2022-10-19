Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları bölümünde stajyer hemşirelik yapan üniversite öğrencileri S.D. ve M.A'ya, hastane bölgesindeki ışıklardan geçmeye çalıştıkları sırada otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan öğrenciler, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Omuz ve kafa travması geçirdiği belirlenen öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.