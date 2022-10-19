İlçede çarşamba ve pazar günleri kurulan pazara sebze ve meyve satmak için gelen M.K, minibüsünü çay ocağının karşısına park etti.

Bir süre sonra aracıya buradan çıkmak isteyen sürücü vitesleri karıştırınca minibüs kontrolden çıkıp çay ocağına girdi.

Çay ocağındaki kapı çerçeveleri, masa ve sandalyeler kırılırken araç kapının kirişine takılarak durabildi.

Sürücü ise, işletme sahibi Ufuk Cantürk tarafından araçtan çıkarıldı.