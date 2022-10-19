Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba 10:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kontrolden çıkan minibüs çay ocağına girdi
[Fotograf: AA]
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde sürücüsünün viteslerini karıştırdığı minibüs kontrolden çıkıp çay ocağına girdi.
İlçede çarşamba ve pazar günleri kurulan pazara sebze ve meyve satmak için gelen M.K, minibüsünü çay ocağının karşısına park etti.
Bir süre sonra aracıya buradan çıkmak isteyen sürücü vitesleri karıştırınca minibüs kontrolden çıkıp çay ocağına girdi.
Çay ocağındaki kapı çerçeveleri, masa ve sandalyeler kırılırken araç kapının kirişine takılarak durabildi.
Sürücü ise, işletme sahibi Ufuk Cantürk tarafından araçtan çıkarıldı.
Etiketler: Çanakkale
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