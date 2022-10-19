Tarsus ilçesi Dedeler Mahallesi'nde bir şüphelinin elinde bulundurduğu tarihi eserleri satmak için müşteri arayışında olduğu tespit edildi.

Şüphelinin üst ve çantasını arayan ekipler, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 80 bronz sikke, 1 yüzük ve 1 obje ele geçirdi.

Şüpheli gözaltına alınırken, tarihi eserler incelenmek üzere Tarsus Müze Müdürlüğüne teslim edildi.