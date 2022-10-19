Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba 10:33Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Mersin'de 80 bronz sikke ele geçirildi
[Fotograf: İHA]
Mersin'de tarihi eser kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 80 bronz sikke, 1 yüzük ve 1 obje ele geçirildi.
Tarsus ilçesi Dedeler Mahallesi'nde bir şüphelinin elinde bulundurduğu tarihi eserleri satmak için müşteri arayışında olduğu tespit edildi.
Şüphelinin üst ve çantasını arayan ekipler, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 80 bronz sikke, 1 yüzük ve 1 obje ele geçirdi.
Şüpheli gözaltına alınırken, tarihi eserler incelenmek üzere Tarsus Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Tarihi Eser Kaçakçılık Müze
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