Elazığ 16. Bölge Müdürlüğünde ilk defa "Kuyud-ı Kadime Arşivinde Osmanlı Kültür Mirası Sergisi" açıldı.

Ahmet Tevfik Ozan Kültür ve Kongre Merkezinde açılan sergi, vatandaşlar tarafından büyük ilgi görürken, sergide Osmanlı dönemine ait 30’dan fazla eserin replikası ve fotoğrafları yer aldı.

Açılan serginin en önemli eserleri arasında yer alan Ayasofya Vakfiyesi ve Kudüs Vilayeti Vakıfları Defteri, açılan serginin en önemli eserleri olarak göze çarptı.

"Mühürler ve padişah tuğraları var"

Elazığ Tapu ve Kadastro Müdürü Mahir Tuncer, ''Yerli ve uluslararası birçok bilim adamımız bu arşivimizi ziyaret etti. Arşivimizde çok önemli eserler mevcut. Bu eserlerin başında Ayasofya Vakfiyesi gelmektedir. Ayasofya Vakfiyemiz, burada görüldüğü üzerine 65 metre uzunluğunda ceylan derisi üzerine yazılmış Sultan Fatih tarafından vakfiyenin hususları belirtilmiştir. Kudüs-ı Şerifin Kafkas defterleri dediğimiz defterlerin tutulduğu kayıtlarımız mevcut. Kayıtların içerisinde Kudüs’teki bütün vakıflara ait tapu kayıtları var. Bu kayıtların uluslararası anlaşmalarda geçerliliği mevcut. Bu eserlerin içerisinde kullanılan mühürler ve padişah tuğraları bulunuyor. Bunları halkımıza açtık" dedi.