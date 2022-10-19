Mehmet U. yönetimindeki işçi servisi, Gaziantep Çevre Yolu Nizip-Şanlıurfa yol ayrımında bariyere çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi yönlendirildi.

Sağlık ekipleri, servisteki işçi Mehmet Can Açıkgöz'ün hayatını kaybettiği belirledi, 2'si ağır 5 yaralıyı kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, aracın kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.