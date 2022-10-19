Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba 09:55Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tırın altında kalan vatandaş yaralandı
[Fotograf: İHA]
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde hareket halindeki tırın altında kalan vatandaş yaralandı.
Parktan çıkış yapmak için bekleyen tırın sürücüsü, çıkış yapmaya hazırlandığı sırada Mustafa G.’ye çarptı.
Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sedyeyle ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.
Mustafa G.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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