Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba 09:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da uyuşturucu operasyonu
Aydın'ın Çine ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı.
Aydın İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şevketiye Mahallesi 253 Sokak'ta devriye görevi esnasında şüphe üzerine seyir halindeki otomobili durdurdu.
Üzerinde 3 gram kristal uyuşturucu bulunan S.S, emniyete götürüldü.
Etiketler: Aydın Uyuşturucu
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