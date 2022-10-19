Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba 09:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzincan'da otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]
Erzincan'da, yolun karşında bulunan öğrenci yurduna geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi hayatını kaybetti.
Binali Yıldırım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 1. sınıf öğrencisi Oğulcan Derya, Erzincan-Sivas kara yolunun Ulalar Mahallesi mevkisinde, yolun karşısında bulunan KYK Piri Sami Erkek Öğrenci Yurdu'na geçmek istedi.
Bu sırada M.S'nin kullandığı otomobil, Derya'ya çarptı.
Ağır yaralanan öğrenci, ambulansla Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Derya, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sürücü M.S. polislerce gözaltına alındı.
Etiketler: Erzincan Polis Trafik Kazası
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