Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba 09:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'da kaçak ağaç kesimi yapan 5 kişi yakalandı
[Fotograf: AA]
Bolu'nun Mengen ilçesinde kaçak ağaç kesimi yaptıkları iddiasıyla 5 kişi yakalandı.
Demirciler köyünde N.A. ve S.A'nın tapulu arazisinde bulunan kavak ve söğüt ağaçlarının kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kesildiği bilgisi üzerine İlçe Jandarma ve Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından çalışma başlatıldı.
Çalışma sonucu şüpheliler Y.T.A, Y.K, H.İ, H.T. ve A.K. kestikleri ağaçları Sakarya'da sattıkları belirlendi.
Gözaltına alınan 5 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, çıkartıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Bolu
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