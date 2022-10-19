Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba 10:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı
[Fotograf: AA]
İzmir'de 8-18 Ekim tarihleri arasında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 8-18 Ekim tarihleri arasında Kemalpaşa, Torbalı, Menderes ve Kiraz ilçelerinde operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda, 14 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda 9 kilo 941 gram esrar, 17 gram metamfetamin, 11 sentetik hap, 119 kök Hint keneviri ile 19 uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutusuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: İzmir Uyuşturucu Hint Keneviri
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