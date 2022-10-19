Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba 10:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale'de silahlı kavga: 1 ölü
[AA (Arşiv)]
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde restoranda çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili bir şüpheli de gözaltına alındı.
İlçe merkezindeki bir restoranda alkol alan Mecidiye köyünün muhtarı Emin B. ile Hasan Umut Durmaz arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Emin B'nin tabancayla ateş etmesi sonucu vurulduğu iddia edilen Durmaz, olay yerinde hayatını kaybetti.
Durmaz'ın cesedi, savcının incelemesinin ardından Ezine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Emin B. ise polis tarafından gözaltına alındı.
Etiketler: Çanakkale
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