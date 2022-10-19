İlçe merkezindeki bir restoranda alkol alan Mecidiye köyünün muhtarı Emin B. ile Hasan Umut Durmaz arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Emin B'nin tabancayla ateş etmesi sonucu vurulduğu iddia edilen Durmaz, olay yerinde hayatını kaybetti.

Durmaz'ın cesedi, savcının incelemesinin ardından Ezine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Emin B. ise polis tarafından gözaltına alındı.