Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba 10:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da helikopter destekli trafik denetimi
[AA (Arşiv)]
Konya'da jandarma ekiplerince, helikopter destekli denetim gerçekleştirildi.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, Yunak-Akşehir kara yolunda, başta ağır tonajlı araçlar olmak üzere, emniyet şeridi ile banketlere duran, hatalı sollama yapan ve hız kurallarına uymayan sürücüler yer ekiplerine bildirdi.
Uygulama noktasındaki jandarma ekipleri, kurallara uymayan sürücülere gerekli uyarılarda bulundu.
Kurallara uymayan sürücülere ise idari yaptırım uygulandı.
Son Haberler
- 11:22
- 11:16
- 11:11
- 11:00
- 11:00
Sıradaki Haber
Kontrolden çıkan minibüs çay ocağına girdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz