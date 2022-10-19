İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, Yunak-Akşehir kara yolunda, başta ağır tonajlı araçlar olmak üzere, emniyet şeridi ile banketlere duran, hatalı sollama yapan ve hız kurallarına uymayan sürücüler yer ekiplerine bildirdi.

Uygulama noktasındaki jandarma ekipleri, kurallara uymayan sürücülere gerekli uyarılarda bulundu.

Kurallara uymayan sürücülere ise idari yaptırım uygulandı.