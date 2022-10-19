Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba 11:04Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sinop'ta uyuşturucu satıcılarına operasyon: 8 gözaltı
[Fotograf: İHA]
Sinop'ta jandarmadan uyuşturucu satıcılarına yönelik 4 ilçede 7 farklı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 8 kişi yakalandı.
Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent merkezi, Boyabat, Durağan ve Erfelek ilçelerinde tespit edilen 7 farklı adreste uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Yapılan aramalarda 2 kilo 960 gram kubar esrar, 7 psikotrop hap, 50 gram kenevir tohumu ile bin 25 TL suçtan elde edilen para ele geçirildi. Ayrıca ruhsatsız tabanca ve ruhsatsız av tüfeğiyle birlikte çok sayıda fişeğe el konuldu.
Yakalanan 8 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Sinop Uyuşturucu
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