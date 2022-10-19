Aydıntepe Meslek Yüksekokulundan Doç. Dr. Volkan Gül'ün soya fasulyesi çalışması ile Uygulamalı Bilimler Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Betül Gıdık'ın patates çalışması, beklenen hasat verimliliğini gösterdi.

Bayburt Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Sahasında deneme ekimi yapılan soya fasulyesi ve Lady Olympia cinsi patates çeşidi, Bayburt çiftçisinin önemli tarımsal ürün çeşitliliği arasındaki yerlerini aldı.

Soya fasulyesinin hayvansal besin kaynaklarına alternatif olabileceğini ve aynı protein kalitesine sahip olduğunu söyleyen Doç. Dr. Gül, yağ ve yem sanayi başta olmakla birlikte birçok alanda kullanılan ürünün ekonomik değerinin bulunduğunu ve tarımsal kalkınmada önemli bir fayda sağlayacağını söyledi.

Bir diğer önemli çalışmanın mimarı olan Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Betül Gıdık, yapılan ilk çalışma bulgularına göre tescilli patates türünün iklim şartlarına adaptasyon sağlandığını, üretimi yapılan ürünlerin daha verimli hale getirmesi adına birçok çalışma yürütüldüğünü vurguladı.