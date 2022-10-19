Iğdır'da jandarma ekipleri, yaban hayvanı popülasyonunun sürdürülebilir seviyede bulundurulması amacıyla avlaklarda yaptığı denetimlerde avlanan bir kişi ile karşılaştı.

Yapılan denetimde şahsın avcılık belgesi olmadan avlandığı tespit edildi.

Kaçak avlanan kişiye idari para cezası verildi.