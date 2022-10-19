Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba 11:18Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Iğdır'da kaçak avlanan kişiye para cezası
[AA (Arşiv)]
Iğdır'da kaçak avlanan 1 kişiye yetkililer tarafından idari para cezası kesildi.
Iğdır'da jandarma ekipleri, yaban hayvanı popülasyonunun sürdürülebilir seviyede bulundurulması amacıyla avlaklarda yaptığı denetimlerde avlanan bir kişi ile karşılaştı.
Yapılan denetimde şahsın avcılık belgesi olmadan avlandığı tespit edildi.
Kaçak avlanan kişiye idari para cezası verildi.
Etiketler: Iğdır Kaçak Avcılık
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