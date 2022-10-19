Muhtarlar Konağı'nda bir araya gelen köy ve mahalle muhtarları, bando eşliğinde Atatürk Anıtı'na yürüdü.

Buradaki törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından anıta çelenk sunuldu.

Edirne Köy ve Mahalle Muhtarları Federasyon Başkanı Sedat Tosun, Edirne ve ilçelerinde 253 köy ve 95 mahalle muhtarının görev yaptığını söyledi.

Tosun, muhtarların devlet ve vatandaş arasında köprü vazifesini yaptığını ve menfaat beklemeden gece gündüz çalıştıklarını vurguladı

Edirne Köy Muhtarları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fatih Kıyga da muhtarlık müessesinin Osmanlı'dan Cumhuriyet'e taşınan ender kurumlardan olduğunu anlattı.

Muhtarlığın 193 yıldır merkezi yerel idareyi temsil ettiğini söyleyen Kıyga, 19 Ekim'i Muhtarlar Günü olarak muhtarlara hediye eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM'ye teşekkür etti.