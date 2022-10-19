Azerbaycan’ın Bağımsızlık Günü Türkiye’de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Tüm Türkiye’de Azerbaycan’a destek amacıyla yapılan kutlamalara Zonguldak’tan da katkı sağlandı.

Açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı Uzun Mehmet Camii Azerbaycan renkleriyle ışıklandırıldı.

Caminin geceye özel yeşil, kırmızı ve mavi renklerle ışıklandırılması vatandaşların da ilgisini çekti.