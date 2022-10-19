İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışma başlatıldı.

Jandarma tarafından Tosya'da yapılan operasyonda define bulmak amacıyla izinsiz kazı yaptıkları sırada Ü.Y, A.K, M.Ç, İ.Y. ve B.Y. gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.