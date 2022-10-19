Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba 12:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da define arayan 5 kişi suçüstü yakalandı
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 5 kişi suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışma başlatıldı.
Jandarma tarafından Tosya'da yapılan operasyonda define bulmak amacıyla izinsiz kazı yaptıkları sırada Ü.Y, A.K, M.Ç, İ.Y. ve B.Y. gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Kastamonu Kaçak Kazı Tarihi Eser
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