İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 14 Ekim'de, Zeytinköy Mahallesi'nde daha önce zeytinyağı üretimi yapılan ancak şu anda atıl durumda bulunan binadan demir çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen jandarma, zanlıların binadan yeniden hırsızlık yapabilecekleri ihtimali üzerine bölgede önlem aldı.

Bir gün sonra akşam söz konusu adrese girmeye çalışan C.S, K.Y. ve N.H. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden C.S. ve K.Y. tutuklanırken, N.H. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.