Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba 13:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aksaray'da silahla vurulan kişi hayatını kaybetti
Aksaray'da çıkan kavgada silahla vurulan kişi öldü. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Tacin Mahallesi'nde Sait Y. ile Yusuf K, arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yusuf K, yanındaki ruhsatsız tabancayla Sait Y'ye ateş ederek olay yerinden kaçtı.
Yusuf K, bir süre sonra polis ekiplerini arayarak Sait Y'yi vurduğunu, teslim olmak istediğini söyledi.
Polis ekipleri zanlıyı Fatih Mahallesi'nde gözaltına aldı.
Olay yerine giden sağlık ekipleri, Sait Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Etiketler: Aksaray
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