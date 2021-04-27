Haber Giriş: 27 Nisan 2021 Salı 16:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de hırsızlık iddiasıyla yakalanan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'de evlerden hırsızlık yaptıkları öne sürülen kişilere düzenlenen operasyonda yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Dereobası köyü ve Zorkun Yaylası'ndaki 20 evden hırsızlık yapılmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, adreslerini belirlediği zanlılar 5 kişiyi çaldıkları çeşitli eşyalarla yakaladı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Etiketler: Hırsızlık Jandarma Genel Komutanlığı
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