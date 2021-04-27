Mehmet Sanlı Mahallesi Kilis-İslahiye karayolunda Mehmet Ç. yönetimindeki otomobil, Kenan Ö. yönetimindeki motosiklet ile çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Kenan Ö. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Memduha Ö. yaralandı.

2 yaralı hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan bütün müdahalelere rağmen Memduha Ö. hayatını kaybetti.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.