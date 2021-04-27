Haber Giriş: 27 Nisan 2021 Salı 15:27Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kilis'te trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
Kilis’te, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, motosiklet sürücüsü de yaralandı.
Mehmet Sanlı Mahallesi Kilis-İslahiye karayolunda Mehmet Ç. yönetimindeki otomobil, Kenan Ö. yönetimindeki motosiklet ile çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Kenan Ö. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Memduha Ö. yaralandı.
2 yaralı hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan bütün müdahalelere rağmen Memduha Ö. hayatını kaybetti.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Etiketler: Trafik Kazası
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