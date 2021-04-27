Haber Giriş: 27 Nisan 2021 Salı 14:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de hafif ticari araç evin bahçesine devrildi: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA ]
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde evin bahçesine devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.
Osmaniye Mahallesi Şen Sokak mevkisinde Selçuk U. idaresindeki hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir apartmanın istinat duvarına çarptı.
Hızını alamayan araç, yaklaşık 10 metre yükseklikten bir evin bahçesine devrildi.
Dik duran araçtaki sürücü ve yanındaki kişi bulundukları yerde sıkıştı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri çifti kurtardı.
Kazada ağır yaralanan çift, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan evde de hasar oluştu.
Etiketler: Trafik Kazası
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