Kaza, Sungurlu-Çorum karayolunda meydana geldi.

Sungurlu’dan Ordu istikametine seyir halinde olan Hasan Y. yönetimindeki hafif ticari araç, Kırankışla köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

Kazada sürücü Hasan Y. ve araçta yolcu olarak bulunan Reyhan Y., Fatma A., Berk Celal Y. ve Çağatay Y. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.