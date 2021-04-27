Haber Giriş: 27 Nisan 2021 Salı 15:37Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Çorum'da trafik kazası: 5 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Çorum’un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kaza, Sungurlu-Çorum karayolunda meydana geldi.
Sungurlu’dan Ordu istikametine seyir halinde olan Hasan Y. yönetimindeki hafif ticari araç, Kırankışla köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.
Kazada sürücü Hasan Y. ve araçta yolcu olarak bulunan Reyhan Y., Fatma A., Berk Celal Y. ve Çağatay Y. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Etiketler: Trafik Kazası
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