Depremde hasar alan İstiklal Mahallesi Musa Şahin Bulvarı'ndaki bina bir anda yıkıldı. Bunun üzerine bölgeye AFAD, 112 Acil Servis, itfaiye polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yıkılan binanın çevresine güvenlik şeridi çeken ekipler, termal kameralarla enkaz altında birinin olup olmadığını araştırdı.

Dinleme çalışmalarının da yapıldığı enkazda yoldan geçen bir kişinin enkaz altında kaldığı şüphesiyle kurtarma çalışması başlatıldı.

Bir gencin ise son anda yığınların altında kalmaktan kurtulduğu, elinden hafif yaralandığı öğrenildi.