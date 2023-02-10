Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma 15:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de variller sobaya dönüştürülerek deprem bölgesine gönderildi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, makine parkındaki 75 varili dışarıda yakmaya uygun şekilde dizayn edip, sobaya dönüştürerek deprem bölgesine sevk etti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yoğun kış şartlarında deprem felaketinin yaşandığı bölgeye yardımlar sürüyor.
Büyükşehir Belediyesine ait 75 varil, sobaya dönüştürülerek sokakta ısınmak için kullanılabilecek hale getirilerek deprem bölgesine gönderildi.
Etiketler: Deprem Kahramanmaraş Kayseri
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