Beyşehir’de ilk etapta depremzedelerin konaklaması ve tüm ihtiyaçlarının karşılanması için hazır hale getirilen Beyşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyonu'na ilk etapta 71 depremzedenin yerleştirildiği, ilçeye gelmesi beklenen 40 depremzedenin daha burada misafir edileceği belirtildi.



Beyşehir Kaymakamlığı tarafından depremzedelerin ilçedeki devlet yurtlarına yerleştirilmesi noktasında organizasyon ve koordine görevi verdiği İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğüne, İlçe Sağlık Müdürlüğü ile İlçe Sosyal Hizmetler Merkezi gibi bazı kurumlar tarafından da destek sağlanıyor.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk yaptığı açıklamada, Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, Belediye Başkanı Adil Bayındır ve kamu kurumlarının amirleri ile yapılan toplantının ardından alınan karar sonucunda Beyşehir’de misafir edilecek depremzedelerin en hızlı ve sağlıklı şekilde devlet yurtlarına yerleştirilmesi noktasında çalışmalara hemen başladıklarını söyledi. Bu konuda koordinasyonun İlçe Milli Eğitim ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nde olduğunu vurgulayan Konuk, “Dün itibarıyla Beyşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyonumuzu deprem bölgesinden gelecek ailelerimizin misafir edilmesi için hazırladık. İlk etapta gelen misafirlerimizi buraya yerleştireceğiz. Gelen misafirlerimizi öncelikle burada oluşturulan revirde sağlık kontrolünden geçiriyoruz. Sonrasında da konaklaması ile birlikte kılık kıyafettir, yiyecek, yemek, ilaç, tedavi gibi tüm ihtiyaçlarını da karşılıyoruz. Bu noktada İlçe Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğümüz de ailelere psikolog desteği sağlıyor. Tüm kamu kurumlarımız burada misafir etmeye başladığımız depremzede ailelerimizin emrine amade bir şekilde çalışıyoruz. Gece gündüz demeden 24 saat olarak onlar için seferber olmuş durumdayız” dedi.



"Ailelerimizin tüm ihtiyaçları karşılanıyor"



Beyşehir’deki devlet yurtlarında yaklaşık 2 bin ila 2 bin 500 kişiyi misafir etme imkanı bulunduğunu hatırlatan Konuk, hazırlıkları da eğitim öğretimi aksatmayacak şekilde bu yönde yaptıklarını dile getirerek, “Burada depremzedeler için açtığımız yurdumuzda kalan öğrencilerimizi de yakındaki bir yurda yerleştireceğiz. Yani onların da herhangi bir mağduriyeti söz konusu değil. Onu da özellikle belirtmek istiyorum. Tüm ihtiyaçları karşılanıyor buraya yerleştirilen ailelerimizin. Ben bu anlamda Beyşehir halkına da çok teşekkür ediyorum. Onlar da bir taraftan yetmediği yerde, ihtiyaç olduğu zamanlarda yardım ediyorlar. Nazımızın geçtiği esnaflarımıza da söylüyoruz ihtiyaç noktasında. Ama bir sıkıntımız yok. Mümkün olduğu kadar her şeyleri, ihtiyaçları karşılanıyor. Herhangi bir ihtiyaç vs. problem yok. İlaçları da bir taraftan geliyor ailelerimizin, herhangi bir ücret ödemiyorlar ‘depremzedeler' denildiği zaman. İlaçlarını yurtlara kadar getiriyoruz, muayenelerini burada yaptırıyoruz. Devletimizin tüm gücünü ve imkanlarını bu yurtlarda onlar için seferber etmiş durumdayız. Şu ana kadar yerleştirdiğimiz pansiyonumuza 71 kişi oldu. 40 depremzede de yolda, onları da bekliyoruz. Beyşehir’de misafir ettiğimiz ailelerimiz genelde Elbistan ve Afşin’den, Malatya’dan gelenler. Yolda olanlar ise Hatay bölgesinden. Şu anda 2 bin-2 bin 500 kapasitelik bir yerimiz var devlet yurdu noktasında. Bir de Beyşehirli hemşehrilerimizden bir ricamız olacak. Beyşehir Kaymakamlığımızın ve bizlerin haricinde ilçemize gelen depremzede aileleri evlerine götürmek isteyenler oluyor. Bunlardan Allah razı olsun ama götürdüğü zaman bu ailelerin hem temel ve sosyal ihtiyaçları, gıda ihtiyaçları, psikolog ihtiyaçları gibi onları karşılamakta zorlanabiliyorlar. O yüzden öncelikle biz onları devlet yurtlarımıza alalım, burada görüşelim, kayıt altına alalım. Alıyoruz da zaten gelenleri. Ardından bu konuda biz yönlendirme yapalım istiyoruz. Çünkü evlere gittiklerinde misafirlerimizin mağdur olma durumu da söz konusu. Onları bu aşamada mağdur etmeyelim istiyoruz. Bu konuda vatandaşlarımız da hassas davranırsa, kaymakamlığımızla ve bizlerle irtibata geçerse, ailelerimize daha iyi hizmet etmiş oluruz” diye konuştu.





"2 bin-2 bin 500 kişilik bir yurt kapasitemiz var"



Beyşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Emre Yağcıoğlu da, Beyşehirli vatandaşların ilçeye gelen depremzedelere yönelik çok hassas olduğunu vurgulayarak, “Özellikle dünden itibaren hem bana hem de Musa hocama ‘Evlerimizi açarız' vs. gibi sözler söylüyorlar. Ama biz öncelikle şunu hedefliyoruz; hem Milli Eğitim hem de Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve KYK yurtları olarak 2 bin-2 bin 500 kişilik bir yurt kapasitemiz var. Devlet olarak öncelikle kendi yurtlarımızda burada vatandaşlarımızı ağırlayacağız. Misafirlerimizi konuk edeceğiz. Tabii ki sıkışırsak ki sıkışacağımızı düşünmüyoruz. Üniversite öğrencilerimiz de KYK yurtlarını boşaltıyor, kapasite olarak ilçemizde herhangi bir sıkıntı şu an için görünmüyor. Yurtlarımıza yerleştirdiğimiz ailelerimiz öncelikle sağlık taramasından geçiriliyor, sonra dinlenme odasına alınıyor. Ardından yemek ve daha sonra da diğer ihtiyaçlarını giderecek şekilde planlamalarımızı yapmış durumdayız. Herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Beyşehirli vatandaşlarımız da bizlere inanılmaz ölçüde destek veriyorlar. Herkes tarafından inanılmaz ölçüde telefonlar ediliyor, yardımlar yapılıyor. Bu anlamda herkese çok teşekkür ediyorum ilgilerinden dolayı. Sağ olsunlar” ifadelerine yer verdi.



Beyşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyonu'na yerleşen depremzede aileler de devlet yurtlarının kapılarını kendilerine açmalarından dolayı yaşadıkları memnuniyeti dile getirerek, bu konuda destek veren ve yardımcı olan tüm yetkililere ve ilçe halkına teşekkür etti.