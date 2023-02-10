Hayrullah Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın enkazında Suriye uyruklu 15 yaşındaki Ahmet ve 8 yaşındaki kardeşi Muhammet İbrahim'i dün yaralı olarak çıkartan İzmir Bornova Komando Tugayı 2. Taburu'ndan askerler, aynı bölgede arama çalışmaları sırasında yeni ses duydu.

Çocukların babası 41 yaşındaki Ali İbrahim'in bulunduğu yeri tespit eden ekipler, arama ve kurtarma çalışması yaptı. Ekipler, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından İbrahim'i yaralı olarak çıkarttı.

Duygusal teşekkür

Ali İbrahim, ambulansa bindirileceği sırada kurtarma ekibinde görevli uzman jandarma Murat Şahin'in elini öptü.

Bu duruma kayıtsız kalmayan ve duygulanan Şahin, depremzedeye alnından öperek karşılık verdi.

Yaralı, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Uzman jandarma Murat Şahin'in dün Ali İbrahim'in iki çocuğunun kurtarılmasında da görev aldığı öğrenildi.