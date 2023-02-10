Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı koordinesinde, afetten etkilenen vatandaşlar için yardım seferberliği devam ediyor.

Palandöken Belediyesi ve Palandöken Kaymakamlığınca afetten etkilenenler için yardım seferberliği kapsamında 18 tır insani yardım malzemeleri deprem bölgesine gönderildi.

Belediye Başkanı Muhammet Sunar, kampanyaya yoğun katılım sağlayan ilçe sakinlerine teşekkür etti.

Vatandaşların, yardım çağrısı üzerine Erzurum Valiliği ve AFAD tarafından belirlenen toplanma alanlarına akın ettiğini belirten Sunar, "Duyarlı insanlarımız tam bir dayanışma örneği sergiliyor. Yardım malzemesi dolu 18 tırı afet bölgesine uğurladık. Kampanyaya ilçemiz sakinlerinin katılımı yoğun bir şekilde devam ediyor" dedi.

Sunar, belediye olarak tüm imkanlarını depremzedeler için seferber ettiklerini bildirdi.